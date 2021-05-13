كوفيد - 19 .. 238 حالة إصابة جديدة و513 حالة شفاء خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ،يوم الخميس، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و513 حالة شفاء خلال ال 24 ساعة الأخيرة .

وأوضحت الوزارة ،في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي (لكوفيد - 19)، أن عدد الأشخاص المستفيدين من التلقيح (الجرعة الأولى) بلغ، إلى حدود اليوم، خمسة ملايين و994 ألف و379 شخص ،مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل (الجرعة الأولى والثانية) استقر في 4 ملايين و441 ألف و667 شخصا. وأضاف ذات المصدر، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة منذ تسجيل أول إصابة في مارس 2020 إلى 514 ألف و670 شخصا، في حين انتقل عدد حالات الشفاء إلى 502 ألف و205 شخصا، بنسبة تعافي بلغت 6ر97 في المائة.

وبخصوص عدد حالات الوفاة، فقد بلغ 9 آلاف و91 حالة بعد تسجيل ثلاثة حالات في كل من مدن الدار البيضاء (1)، وآسفي (1)، وتطوان (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (175)، الرباط - سلا - القنيطرة (27)، سوس - ماسة (11)، ومراكش - آسفي (10)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (7)، والجهة الشرقية (4)، والعيون - الساقية الحمراء (3)، ودرعة - تافيلالت (1).

أما عدد الحالات النشطة فبلغت 3 آلاف و374، في حين وصل عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 212 حالة، من بينها 14 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.

ومع:13/05/2021