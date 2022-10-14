كوفيد-19 : 24 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و830 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 25 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و830 ألف و382 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و406 ألف و340 شخصا، مقابل 24 مليون و908 آلاف و898 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و581 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و162 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و754 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (11)، والدار البيضاء سطات (8)، ومراكش آسفي (3)، والشرق (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 130 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

(ومع 13/10/2022)