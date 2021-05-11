(كوفيد-19).. 242 حالة إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و903 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و258 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و903 ألف و593 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و414 ألف و56 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و164 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألفا و404 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9083 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (162)، و(26) بمراكش-آسفي، و(21) بالرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، و(5) بكل من سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء والشرق، و(2) بالداخلة-وادي الذهب، وحالة واحدة بكل من درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون.

وتتوزع الوفيات بين 3 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحالة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة مراكش-آسفي، وجهة درعة- تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1413,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3677 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 12 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 225 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و95 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:11/05/2021