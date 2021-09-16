(كوفيد-19).. 2432 إصابة جديدة و 3672 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 2432 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و3672 حالة شفاء و46 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 20 مليون و757 ألف و405 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و225 ألف و962 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 913 ألفا و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 872 ألف و976 بنسبة تعاف تبلغ 95,6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و 775 وفاة بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (819)، والرباط-سلا-القنيطرة (666)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (280)، والشرق (175)، ومراكش-آسفي (100)، وفاس-مكناس (93)، وبني ملال-خنيفرة (75)، والعيون-الساقية الحمراء (59)، والداخلة-وادي الذهب (48)، وسوس-ماسة (46)، وكلميم-واد نون (41)، ودرعة-تافيلالت (30).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (11)، والدار البيضاء-سطات (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، وسوس-ماسة (5)، والشرق (4)، ومراكش-آسفي (3)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وفاس-مكناس (2)، ودرعة-تافيلالت (2)، وكلميم-واد نون (1).

وبحسب النشرة، بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 146 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1595، منها 61 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع:16/09/2021