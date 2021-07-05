(كوفيد-19).. 247 إصابة جديدة و411 حالة شفاء وعشر وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الاثنين ، عن تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 411 حالة شفاء وعشر وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و119 ألف و393 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و181 ألف و595 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 534 ألف و797 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألف و107 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9329 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (71)، والرباط-سلا-القنيطرة (52)، وسوس-ماسة (42)، ومراكش-اسفي (40)، والداخلة واد الذهب (16)، وفاس-مكناس (10)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، وكلملم-واد نون (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ودرعة-تافيلالت (2)، والشرق (1).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت أربع حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وثلاث بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالتان بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بجهة مراكس-آشفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1469 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 5361 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 256، منها 9 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و141 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 1، 8 في المائة.

ومع:05/07/2021