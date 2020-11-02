(كوفيد-19) .. 2526 إصابة جديدة و2788 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2788 حالة شفاء، و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 225 ألفا و70 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 187 ألف و101 حالة بنسبة تعاف تناهز 83.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3826 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (864 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (675)، والشرق (262)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (174)، وسوس-ماسة (172)، ومراكش-آسفي (125)، وبني ملال-خنيفرة (98).

كما تم تسجيل 64 حالة بجهة فاس-مكناس، و56 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و31 حالة بجهة درعة-تافيلالت، وثلاث حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالتين بجهة كلميم-واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة بجهة الشرق، و10 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات،و9 حالات بجهة سوس-ماسة، و8 حالات بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة مراكش-آسفي، و4 حالات بكل من جهة فاس-مكناس، وبني ملال-اخنيفرة، و3 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة درعة-تافيلالت، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 8ر619 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألفا و273 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و142 ألف و601، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 34 ألف و143.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 33 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 842 حالة، 66 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 36.5 في المائة.

(ومع 02/11/2020)