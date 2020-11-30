(كوفيد-19).. 2533 إصابة جديدة و2977 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن تسجيل 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2977 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 356 ألف و336 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 305 آلاف و291 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 7ر85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5846 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 6ر1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (944 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (794)، وسوس ماسة (326)، والشرق (234) وطنجة-تطوان-الحسيمة (83)، ومراكش-أسفي (64)، وجهة فاس-مكناس (61)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (15)، و8 حالات بجهة بني ملال- خنيفرة، و4 حالات بجهة درعة تافيلالت، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة بجهة كلميم واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و10 حالات بكل من جهتي سوس-ماسة وجهة الشرق، و6 حالات بكل من جهتي طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، و5 حالات بجهة فاس-مكناس، و4 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و3 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهتي درعة-تافيلالت وكلميم واد نون، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بجهة الداخلة وادي الذهب. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 2ر981 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و17 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و597 ألف و564 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 45 ألفا و199 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 65 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1039 حالة، 97 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و484 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:30/11/2020