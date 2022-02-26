كوفيد 19.. 259 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و689 ألف ملقحون بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، عن تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 625 شخصا، فيما تم تسجيل ثمان وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و689 ألف و281 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و193 ألف و647 شخصا، مقابل 24 مليون و744 ألف و247 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و160 ألف و562 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و139 ألف و318 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و960 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (64)، وفاس- مكناس (48)، والشرق (35)، وطنجة تطوان الحسيمة (32)، ومراكش-آسفي (23)، وسوس-ماسة (14)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ودرعة-تافيلالت (10)، والعيون الساقية الحمراء (5)، وكلميم-واد نون (2)، والداخلة-وادي الذهب (1).

أما الوفيات، فتتوزع بين حالتين بجهة مراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 5284 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 12 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 232 حالة، سبع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 4.4 في المائة.

ومع 25/02/2022