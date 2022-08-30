كوفيد -19 : 26 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و751 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 31 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 751 ألف و903 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و384 ألف و674 شخصا، مقابل 24 مليون و891 ألف و938 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 39 ألف و449 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و342 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و652 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (6)، والشرق (6)، وبني ملال خنيفرة (5)، والرباط سلا القنيطرة (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، وفاس مكناس (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الداخلة وادي الذهب، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و272 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 418 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 17 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

(ومع 29/08/2022)