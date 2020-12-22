(كوفيد-19).. 2646 إصابة جديدة و2791 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2791 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 420 ألفا و648 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 382 ألفا و925 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7030 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب1219 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (378)، والرباط سلا القنيطرة (344)، وسوس-ماسة (180) وجهة الشرق (160)، ومراكش-آسفي (142)، وفاس-مكناس (76)، وبني ملال-خنيفرة (54)، ودرعة-تافيلالت (36)، وكلميم-واد نون (31)، والعيون الساقية الحمراء (22)، والداخلة-وادي الذهب (4).

أما الوفيات فتتوزع بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (5)، وجهة مراكش آسفي (5)، وجهة الشرق (3)، وجهة كلميم واد نون (2) وجهة فاس مكناس (1)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1158,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و216 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و902 ألف و341 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألفا و693 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 187 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1039 حالة، 81 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و698 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:22/12/2020