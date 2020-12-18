(كوفيد-19).. 2647 إصابة جديدة و2727 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 2647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2727 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 412 ألف و393 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 372 ألف و725 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6854 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1079 حالة، والرباط سلا القنيطرة بـ391 ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (321)، ومراكش-آسفي (228)، وسوس ماسة (159)، وجهة الشرق (144)، وبني ملال خنيفرة (72)، وفاس-مكناس (69)، والعيون-الساقية الحمراء (62)، وكلميم-واد النون (48)، ودرعة-تافيلالت (61)، وكلميم واد نون (48)، كما تم تسجيل 13 حالة بحهة الداخلة-وادي الذهب.

وبالنسبة للوفيات، فتتوزع بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، و8 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و7 بجهة فاس مكناس، و6 حالات بكل من مراكش آسفي وسوس ماسة، و4 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و2 بجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهتي الشرق وكلميم واد نون،.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1135,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و513 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و857 ألفا و466 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 32 ألفا و814 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 140 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1097 حالة، 95 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و742 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:18/12/2020