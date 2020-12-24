(كوفيد-19).. 2650 إصابة جديدة و2833 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2833 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 425 ألفا و864 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 388 ألفا و728 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7130 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب936 حالة، والرباط سلا القنيطرة (408)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (344)، وسوس-ماسة (229)، ومراكش آسفي (227)، وجهة الشرق (168)، والعيون-الساقية الحمراء (79)، وفاس-مكناس (77)، وبني ملال-خنيفرة (69)، وكلميم-واد نون (56)،ودرعة-تافيلالت (53)، والداخلة-وادي الذهب (4).

أما الوفيات فتتوزع بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (19 حالة)، و(4) بكل من جهة الرباط-سلا -القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و(3) بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة الشرق، و(5) بكل من جهة فاس-مكناس وجهة بني ملال-خنيفرة، و (2) بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1172,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و850 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و928 ألف و590 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألفا و6 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 89 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 896 حالة، 88 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و515 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:24/12/2020