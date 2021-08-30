كوفيد-19".. 2676 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 14 مليون و629 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 2676 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و7360 حالة شفاء و103 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 18 مليون و379 ألف و71 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و629 ألف و875 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 856 ألف و49 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 787 ألف و794 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و540 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14)، والشرق (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (9)، والدار البيضاء-سطات (20)، وبني ملال-خنيفرة (7)، وفاس-مكناس (7)، ومراكش-آسفي (17)، وسوس-ماسة (9)، ودرعة-تافيلالت (7)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وكلميم-واد نون (3).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (794)، والشرق (501)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (388)، والدار البيضاء-سطات (325)، وبني ملال-خنيفرة (196)، وفاس-مكناس (177)، ومراكش-آسفي (109)، وسوس-ماسة (90)، ودرعة-تافيلالت (44)، والداخلة-وادي الذهب (28)، والعيون الساقية الحمراء (16)، وكلميم-واد نون (8).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2344.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 55 ألف و715 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 253، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2524، 1299 منها تحت التنفس الاصطناعي (60 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1239 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 48.3 في المائة.

ومع:30/08/2021