(كوفيد-19).. 268 حالة إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و994 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و288 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و994 ألف و379 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و441 ألف و667 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و432 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألفا و692 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9088 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (204) بالدار البيضاء-سطات، و(19) بالرباط سلا القنيطرة، و(11) بسوس ماسة، و(10) بمراكش-آسفي، و(8) بالعيون-الساقية الحمراء والشرق، و(7) بطنجة تطوان الحسيمة، و(4) بالشرق، و(3) بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهتي بني ملال خنيفرة والداخلة وادي الذهب.

وتتوزع الوفيات بين 3 بجهة الدارالبيضاء سطات، وحالتين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1414,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3652 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 14 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 220 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و89 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 12/05/2021)