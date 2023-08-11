كوفيد-19 : 27 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و 885 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح (النشرة الأسبوعية)

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 27 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).



وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 5 إلى 11 غشت 2023، أن 6 ملايين و885 ألف و 910 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 425 ألف و 96 شخصا، مقابل 24 مليون و 923 ألف و155 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 905 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.



وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 275 ألف و320 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 5.4 في المائة.



وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (12)، والدار البيضاء سطات (7) وسوس ماسة (3) ، والداخلة واي الذهب (2)، ومراكش آسفي (1)، وكلميم واد نون (1)، وفاس مكناس (1)،



وبلغ مجموع الحالات النشطة 37 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها صفر حالة.



ومع: 11 غشت 2023