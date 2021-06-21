(كوفيد-19).. 288 حالة إصابة جديدة و299 حالة شفاء ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد ، عن تسجيل 288 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و299 حالة شفاء، وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة ،في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة ارتفعت إلى 526 ألف و651 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 513 ألف و681 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9238 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (107)، )، والرباط-سلا-القنيطرة (56)، ومراكش-آسفي (51)،ووسوس-ماسة (26)، والداخلة-واد الذهب (16)، وطنجة-تطوان-االحسيمة (12)، ،والعيون-الساقية الحمراء (8)، وفاس-مكناس (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، والشرق (1).

وتم تسجيل حالة الوفاة الوحيدة بجهة فاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1447 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3732.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 202 حالة، 5 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و102 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وبلغ معدل ملء الأسرة 4، 6 في المائة.

(ومع 20/06/2021)