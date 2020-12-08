(كوفيد-19).. 2900 إصابة جديدة و3450 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3450 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 384 ألفا و88 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 337 ألفا و719 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6370 حالة، بنسبة فتك قدرها 7ر1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات بـ 1317 حالة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (479)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (251)، وجهة سوس ماسة (209)، وجهة مراكش-آسفي (190)، وجهة الشرق (148)، وجهة كلميم واد نون (98)، وجهة بني ملال خنيفرة (69)، وجهة فاس مكناس (62)، وجهة العيون الساقية الحمراء (40)، وجهة الداخلة وادي الذهب (7).

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و6 بكل من جهتي مراكش آسفي والشرق، و3 حالات بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة بكل من جهة سوس ماسة وجهة العيون الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1057.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 14 ألفا و146 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و719 ألفا و394 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 39 ألفا و999 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 139 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 961 حالة، 76 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و521 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:08/12/2020