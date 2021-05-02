كوفيد-19.. 294 حالة إصابة جديدة و284 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 5 ملايين و55 ألف و239 شخصا، لافتة إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و260 ألف و605 أشخاص.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألف و856 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498 ألف و415 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9028 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (183)، ومراكش آسفي (50)، والرباط سلا القنيطرة (23)، وسوس ماسة (16)، والشرق (9)، و(4) بكل من جهتي طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والداخلة وادي الذهب (2)، وحالة واحدة بكل من جهات درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

وتتوزع الوفيات على حالتين بجهتي الدار البيضاء-سطات، ودرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1407,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4413 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 328 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و173 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 10,4 في المائة.

ومع:02/05/2021