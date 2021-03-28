(كوفيد-19).. 301 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و302 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و268 حالة شفاء، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح إلى حدود اليوم 4 ملايين و302 ألف و183 شخصا.

وأوضحت الوزارة في نشرة كوفيد-19 اليومية أنه بذلك، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 494 ألف و659 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 482 ألف و352 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما استقر عدد الوفيات في 8798 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات ( 189)، والرباط-سلا-القنيطرة (24)، ومراكش-اسفي (22)، وسوس-ماسة (17)، وجهة الشرق (17)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (15)، والداخلة-وادي الذهب (7)، والعيون-الساقية-الحمراء (4)، ودرعة-تافيلالت (2)، وبني ملال-اخنيفرة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 4ر1360 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8ر0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3509 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 34 ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 427 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و229 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5ر13 في المائة.

ومع:28/03/2021