(كوفيد-19) .. 3020 إصابة جديدة و2823 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2823 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 197 ألفا و481 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 163 ألفا و195 بنسبة تعاف تناهز 82,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3301 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1090)، والرباط-سلا-القنيطرة (726)، وجهة الشرق (270)، وسوس-ماسة (227)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (216)، ومراكش-آسفي (148)، وبني ملال-خنيفرة (106).

كما تم تسجيل 105 حالات بجهة درعة-تافيلالت، و54 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و35 بجهة كلميم-واد نون، و33 بجهة فاس-مكناس، و10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة،و7 حالات بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، و5 حالات بجهة بني ملال-حنيفرة، و4 حالات بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي، و3 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومثلها بجهة درعة-تافيلالت، وحالتين بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 543.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألفا و348 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و136 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألفا و985 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 96 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 743 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 32.33 في المائة.

(ومع 26/10/2020)