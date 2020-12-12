(كوفيد-19).. 3033 إصابة جديدة و3277 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3277 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 397 ألف و597 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 353 ألف و98 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6589 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1239 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (556)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (342)، وسوس ماسة (286)، ومراكش-آسفي (208)، ودرعة-تافيلالت (85)، إلى جانب تسجيل 79 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و69 بجهة فاس مكناس، و68 بجهة الشرق، و47 حالة بجهة بني ملال- خنيفرة، و39 بجهة كلميم واد نون، و15 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وسبع حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وست حالات بجهة الشرق، وخمس حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وثلاث حالات بكل من جهات سوس-ماسة ومراكش-آسفي وكلميم-واد نون، وحالتي وفاة بجهة بني ملال-خنيفرة، وحالة وفاة واحدة بكل من درعة-تافيلالت والعيون الساقية الحمراء وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1095 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألفا و517 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و782 ألفا و22 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 37 ألفا و910 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 166 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1013 حالة، 101 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و574 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 12/12/2020)