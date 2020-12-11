(كوفيد-19).. 3035 إصابة جديدة و3887 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3887 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 394 ألف و564 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 349 ألف و821 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6542 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1133 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (538)، وسوس ماسة (288)، ومراكش-آسفي (286)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (266)، وجهة الشرق (108)، إلى جانب تسجيل 100 حالة بجهة فاس مكناس، و87 ببني ملال خنيفرة، و78 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و68 حالة بجهة كلميم واد نون، و56 بدرعة-تلافيلالت، و27 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وست حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الشرق، وخمس حالات بكل من جهتي سوس-ماسة ومراكش-آسفي، وأربع حالات بجهة درعة-تافيلالت، وثلاث حالات بجهة مكناس-فاس، وحالتين بكل من طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة، وحالة وفاة واحدة بجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1086.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألفا و192 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و766 ألفا و505 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 38 ألفا و201 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 89 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 982 حالة، 80 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و585 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

(ومع 11/12/2020)