(كوفيد-19).. 305 حالة إصابة جديدة و392 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد ، عن تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و392 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و210 آلاف و770 شخصا (الجرعة الأولى)، فيما استفاد من الجرعة الثانية من التلقيح مليون و471 ألفا و738 شخصا..

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 488 ألف و937 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 475 ألف و849 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8723 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (193)، والرباط-سلا-القنيطرة (41)، ومراكش-آسفي (20)، والشرق (15)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (13)، وسوس-ماسة (7)، ودرعة-تافيلالت (5)، وفاس-مكناس (5)، وكلميم-واد نون (3)، والداخلة-واد الذهب (2)، والعيون-الساقية الحمراء (1).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع على كل من جهة الشرق (2)، وجهة الدار البيضاء-سطات (1)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (1)، وجهة بني ملال-اخنيفرة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 8، 1344 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4365 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 395 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و230 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5، 12 في المائة.

ومع:14/03/2021