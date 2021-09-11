كوفيد-19) .. 3113 إصابة جديدة و 3716 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 3113 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و3716 حالة شفاء و52 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 19 مليون و939 ألف و305، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 16 مليون و428 ألف و305 أشخاص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 902 ألف و694 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 853 ألف و397 ألف بنسبة تعاف تبلغ 94,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و488 وفاة بنسبة فتك قدرها 1,5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (14)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (9)، والشرق (3)، وفاس-مكناس (4)، ومراكش-آسفي (5)، وبني ملال-خنيفرة (4)، ودرعة-تافيلالت (1)، وسوس-ماسة (4)، والعيون-الساقية الحمراء (2)، وكلميم-واد نون (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (1041)، والرباط-سلا-القنيطرة (962)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (312)، والشرق (214)، وفاس-مكناس (88)، ومراكش-آسفي (174)، وبني ملال-خنيفرة (117)، ودرعة-تافيلالت (29)، وسوس-ماسة (70)، والعيون-الساقية الحمراء (30)، وكلميم-واد نون (31)، والداخلة-وادي الذهب (45).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2471,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 35 ألف و809 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 175، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1826، منها 69 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 34,9 في المائة.

ومع 11/09/2021