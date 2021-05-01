كوفيد- 19 .. 313 حالة إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و 55 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و510 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و55 ألفا و239 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و260 ألفا و605 أشخاص.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألفا و562 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498 ألفا و131 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9026 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (204)، ومراكش آسفي (20)، والرباط سلا القنيطرة (19)، والشرق (14)، وطنجة تطوان الحسيمة (13)، وجهة سوس ماسة (11)، و (8) بكل من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون (6)، ودرعة تافيلالت (5)، وفاس مكناس (3)، وبني ملال خنيفرة (2).

وتتوزع الوفيات على حالة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء السطات، والرباط سلا القنيطرة والعيون الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1406,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4405 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 342 حالة، 17 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و190 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 10.8 في المائة.

(ومع 01/05/2021)