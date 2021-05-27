"كوفيد-19".. 314 إصابة جديدة وأزيد من خمسة ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و147 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و113 ألفا و91 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و301 ألف و31 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 518 ألفا و122 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 506 آلاف و208 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9134 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (167)، والرباط -سلا -القنيطرة (40)، ومراكش آسفي (33)، وسوس ماسة (26)، ودرعة-تافيلالت (15)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10)، والعيون-الساقية الحمراء (8)، وفاس-مكناس (7)، والشرق (5)، والداخلة-وادي الذهب (3).

وتتوزع الوفيات بين حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة وفاة واحدة بجهة بني ملال-خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1424,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2780 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 193 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و99 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,10 في المائة.

ومع:27/05/2021