(كوفيد-19).. 3170 إصابة جديدة و3104 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 3170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3104 حالات شفاء، و84 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 259 ألف و951 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 212 ألفا و905 حالات بنسبة تعاف تبلغ 81.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4356 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1177 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (953)، والشرق (279)، وسوس ماسة (228)، وطنجة-تطوان الحسيمة (165)، ومراكش-آسفي (148).

كما تم تسجيل 83 حالة إصابة بجهة بني ملال خنيفرة، و48 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و46 حالة بجهة فاس-مكناس، و25 حالة بجهة درعة تافيلالت، و16 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالتان بجهة كلميم-واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 37 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة الشرق، وتسع حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وثمان حالات بجهة سوس ماسة، وخمس حالات بكل من جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة، وأربع حالات بجهة فاس-مكناس، وثلاث حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بجهة درعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 715,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و933 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و250 ألف و466، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و690 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 959 حالة، 73 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 333 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 36 في المائة.

(ومع 09/11/2020)