(كوفيد-19) .. 3256 إصابة جديدة و3014 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3014 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 215 ألف و294 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 177 ألف و925 حالة بنسبة تعاف تناهز 6، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3625 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة. وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1377)، والرباط-سلا-القنيطرة (584)، والشرق (330)، وسوس-ماسة (253)، ومراكش-آسفي (180)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (176)، وبني ملال-خنيفرة (156).

كما تم تسجيل 88 حالة بجهة فاس-مكناس، و63 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و31 حالة بجهة كلمبم-واد نون، و18 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 حالات بكل من جهة الشرق وجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة يني ملال-خنيفرة، و4 حالات بكل من جهة طنجة-تطوات-الحسمة وجهة فاس-مكناس و3 حالات بجهة سوس-ماسة، وحالة واخدة بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت وجهة كلمبم-وادنون وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 593 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و22 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و90 ألف و29 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 33 ألف و744. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 819 حالة، 63 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 5، 35 في المائة.

(ومع 30/10/2020)