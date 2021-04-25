كوفيد-19.. 326 حالة إصابة جديدة و390 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد ، عن تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و390 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة ارتفع إلى 509 آلاف و363 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 495 ألف و262 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8992 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (190)، والرباط-سلا-القنيطرة (41)،والعيون-الساقية الحمراء (21)، ومراكش-اسفي (20)، وسوس-ماسة (17)، والداخلة-واد الذهب (12)، والشرق (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (2).

وتتوزع حالات الوفاة على حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء وجهة كلملم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 4، 1400 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5109 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 397 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و218 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 12 في المائة.

ومع:25/04/2021