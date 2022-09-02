كوفيد -19 : 33 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و759 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 36 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 759 ألف و903 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و386 ألف و838 شخصا، مقابل 24 مليون و893 ألف و993 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 40 ألف و995 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و468 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و812 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (13)، والدار البيضاء سطات (9)، والشرق (4)، ومراكش آسفي (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وسوس ماسة (1)، وكلميم واد نون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 383 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 20 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,38 في المائة.

(ومع 01/09/2022)