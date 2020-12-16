(كوفيد-19).. 3351 إصابة جديدة و3924 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3924 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 406 ألف و970 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 366 ألف و835 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6749 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1523 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (434)، ومراكش-آسفي (341)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (337)، وجهة الشرق (195)، وسوس ماسة (193)، وفاس-مكناس (73)، ودرعة-تافيلالت (71)، والعيون-الساقية الحمراء (71)، وكلميم-واد النون (57)، وبني ملال- خنيفرة (48)، كما تم تسجيل 8 حالات بحهة الداخلة-وادي الذهب.

وبالنسبة للوفيات، فتتوزع بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات)، وأربع حالات بكل من جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، وثلاث حالات بجهة الشرق، وحالتين بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، وحالة واحدة بدرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1120,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 13 ألف و431 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و830 ألفا و719 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 33 ألفا و386 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 106 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1087 حالة، 94 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و709 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:16/12/2020