"كوفيد-19".. 338 حالة إصابة جديدة وأزيد من سبعة ملايين و29 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و349 حالة شفاء، وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح سبعة ملايين و29 ألفا و682 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و673 ألفا و903 أشخاص.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألفا و758 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 504 آلاف و210 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9106 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (208)، وسوس ماسة (29)، والرباط سلا القنيطرة (23)، وطنجة تطوان الحسيمة (23)، ومراكش آسفي (22)، والداخلة وادي الذهب (14)، والعيون الساقية الحمراء (9)، والشرق (5)، و(2) بكل من بني ملال خنيفرة وفاس مكناس، وحالة واحدة بدرعة تافيلالت.

وتم تسجيل حالة الوفاة بجهة مراكش آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1417,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2442 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 192 حالة، 7 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و99 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,1 في المائة.

ومع:19/05/2021