(كوفيد-19).. 339 حالة إصابة جديدة ومليون و388 ألف و539 إجمالي المستفيدين من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و348 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليون و388 ألف و539 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 478 ألف و474 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 458 ألف و852 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8477 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (128)، والشرق (54)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (35)، والرباط سلا القنيطرة (32)، وسوس-ماسة (31)، وكلميم واد نون (19)، ومراكش آسفي (18)، وفاس مكناس (6)، والعيون-الساقية الحمراء (6)، والداخلة وادي الذهب (5)، وبني ملال خنيفرة (3)، ودرعة تافيلالت (2).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الشرق (5)، والدار البيضاء-سطات (4)، والرباط-سلا-القنيطرة (3)، وسوس-ماسة (2)، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، والداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1316،3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و145 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 29 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 472 حالة، 37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و256 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 15 في المائة.

ومع:14/02/2021