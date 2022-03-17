كوفيد-19.. 34 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و16 ألف من الملقحين بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس ، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 75 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن ستة ملايين و16 آلف و825 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و238 ألف و 656 شخصا مقابل 24 مليون و773 ألفا و 950 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و 322 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و145 ألفا و 647 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 6، 98 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و 50 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5) والشرق (4) والدار البيضاء-سطات (4) ومراكش-آسفي (2)، وفاس-مكناس (3) و سوس-ماسة (2)، والعيون-الساقية الحمراء (1) ودرعة تافيلالت (2) وبني ملال خنيفرة (1).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (1) وطنجة-تطوان-الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 625 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 5 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 65 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) فقد بلغ 1.2 في المائة.

ومع 17/03/2022