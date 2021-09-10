(كوفيد-19).. 3451 إصابة جديدة و4487 حلالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الخميس ، عن تسجيل 3451 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و4487 حالة شفاء و74 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 19 مليون و745 ألف و725، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 16 مليون و257 ألف و925 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 896 ألف و913 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 844 ألف و489 ألف بنسبة تعاف تبلغ 2، 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و370 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (20)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، والشرق (7)، وفاس-مكناس (3)، ومراكش-آسفي (5)، وبني ملال-خنيفرة (9)، ودرعة-تافيلالت (2)، وسوس-ماسة (3)، والعيون-الساقية الحمراء (1)، وكلميم-واد نون (3)، والداخلة-واد الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1100)، والرباط-سلا-القنيطرة (1057)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (364)، والشرق (344)، وفاس-مكناس (112)، ومراكش-آسفي (146)، وبني ملال-خنيفرة (114)، ودرعة-تافيلالت (38)، وسوس-ماسة (84)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وكلميم-واد نون (50)، والداخلة-وادي الذهب (22).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 2455 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 39 ألف و54 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 193، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1922، منها 69 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 7، 36 في المائة.

(ومع 09/09/2021)