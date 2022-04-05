كوفيد-19: 35 إصابة جديدة وأكثر من 6 ملايين و160 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الإثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 93 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و160 ألفا و504 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و264 ألفا و548 شخصا مقابل 24 مليونا و790 ألفا و471 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألفا و561 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و146 ألفا و797 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (19)، ومراكش آسفي (7 )، والشرق (4)، وبني ملال خنيفرة (2)، وسوس ماسة (2)، والرباط سلا القنيطرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 704 حالات، فيما تم تسجيل 4 حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 31 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,6 في المائة.

ومع 04/04/2022