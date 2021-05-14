(كوفيد-19) .. 35 حالة إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و399 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة ،في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ستة ملايين و40 ألف و109 أشخاص، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل (الجرعة الأولى والثانية) 4 ملايين و450 ألف و986. وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و705 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 502 ألف و604 حالة، بنسبة تعافي وصلت إلى 6ر97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9092 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهة الدار البيضاء - سطات (23)، جهة الرباط - سلا - القنيطرة (4)، جهة مراكش - آسفي (4)، جهة سوس ماسة (2)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (1)، والجهة الشرقية (1).

وبلغ عدد الحالات النشطة 3 آلاف و9 حالات ، في حين وصل عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 207 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي .

(ومع 14/05/2021)