(كوفيد-19) .. 3577 إصابة جديدة و2796 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2796 حالة شفاء، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 182 ألف و580 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 151 ألف و634 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3079 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات ( 1798)، والرباط-سلا-القنيطرة (379)، وسوس-ماسة (318)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (260)، والشرق (248)، وبني ملال-خنيفرة (207).

كما تم تسجيل 165 حالة بجهة مراكش-اسفي، و74 بجهة درعة-تافيلالت، و49 بجهة فاس-مكناس، و45 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و20 بجهة الداخلة-وادي الذهب، و14 حالة بجهة كلميم واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و10 بجهة الشرق، و 9 بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بكل من جهة سوس-ماسة وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة وجهة فاس-مكناس، و4 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و2 حالات بجهة مراكش آسفي،

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 8، 502 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 8، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 19 ألف و325 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و924 ألف و850 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 27 ألف و867 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 102 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 2، 27 في المائة.

(ومع 21/10/2020)