"كوفيد-19".. 358 حالة إصابة جديدة و318 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و318 حالة شفاء، وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح سبعة ملايين و467 ألفا و468 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و817 ألفا و830 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 516 ألفا و449 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 504 آلاف و757 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9115 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (186)، والرباط -سلا -القنيطرة (45)، ومراكش آسفي (33)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (33)، وسوس ماسة (29)، والعيون الساقية الحمراء (8)، والشرق (6)، والداخلة وادي الذهب (6)، وفاس مكناس (5)، ودرعة تافيلالت (4)، وكلميم-واد نون (3).

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهات سوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1419,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2577 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 29 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 186 حالة، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و90 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5,9 في المائة.

ومع:21/05/2021