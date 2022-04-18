كوفيد-19 : 36 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و208 آلاف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 31 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و208 آلاف و174 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و274 ألفا و909 شخصا مقابل 24 مليونا و798 ألفا و525 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و381 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و674 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (20)، ومراكش آسفي (06) والرباط سلا القنيطرة (04)، والعيون الساقية الحمراء (2) والشرق (02) وحالة واحدة في كل من جهتي بني ملال خنيفرة وفاس مكناس .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 644 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

(ومع 17/04/2022)