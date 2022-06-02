كوفيد-19 : 361 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و431 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 361 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 209 أشخاص، وتسجيل حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و431 آلفا و573 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و314 ألفا و584 شخصا، مقابل 24 مليونا و833 ألفا و375 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و168 ألفا و664 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و150 ألفا و808 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (180)، والرباط سلا القنيطرة (104)، ومراكش آسفي (27)، وطنجة تطوان الحسيمة (9) وسوس ماسة (8)، وبني ملال خنيفرة (7) وفاس مكناس (6) والشرق (5).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1779 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 16 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.

(ومع 01/06/2022)