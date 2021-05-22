"كوفيد-19".. 363 حالة إصابة جديدة و293 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و293 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح سبعة ملايين و635 ألفا و674 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و831 ألفا و397 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 516 ألفا و812 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و50 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9119 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (205)، والرباط -سلا -القنيطرة (48)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (28)، ومراكش آسفي (27)، وسوس ماسة (21)، ودرعة تافيلالت (14)، والداخلة وادي الذهب (14)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وحالة إصابة واحد بكل من جهات الشرق، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس.

وتم تسجيل حالتي وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي الرباط -سلا -القنيطرة ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1420,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2643 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 164 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و90 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5,2 في المائة.

ومع:22/05/2021