كوفيد-19".. 3841 إصابة جديدة و6815 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 3841 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و6815 حالة شفاء و76 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 18 مليون و226 آلاف و896 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و364 ألف و557 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 853 ألف و373 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 780 ألف و434 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و437 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (12)، والرباط-سلا-القنيطرة (11)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، والشرق (13)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ومراكش-آسفي (2)، وفاس-مكناس (5)، وسوس-ماسة (6)، وكلميم-واد نون (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، ودرعة-تافيلالت (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1001)، والرباط-سلا-القنيطرة (631)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (570)، والشرق (324)، وبني ملال-خنيفرة (295)، ومراكش-آسفي (239)، وفاس-مكناس (215)، وسوس-ماسة (204)، وكلميم-واد نون (141)، والعيون الساقية الحمراء (115)، ودرعة-تافيلالت (66) والداخلة-وادي الذهب (40).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2337.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 10.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 60 ألف و502 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 260، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2484، 1319 منها تحت التنفس الاصطناعي (61 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1258 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 49.2 في المائة.

ومع:29/08/2021