(كوفيد-19) 389 حالة إصابة جديدة و 463 ألف و966 مستفيد ومستفيدة من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد، عن تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و583 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيذين والمستفيذات من التلقيح 463 ألف و966.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 475 ألفا و355حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 454 ألفا و504 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95،6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8394 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،8 في المائة

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (126)، والشرق (65 حالة) و الرباط سلا القنيطرة (62 حالة) و طنجة-تطوان-الحسيمة (52)، وسوس-ماسة (32)، ومراكش آسفي (20)، والعيون الساقية الحمراء (10)، والداخلة وادي الذهب (8)، و5 حالات بجهتي درعة تافيلالت وفاس مكناس و كلميم واد نون ( 3حالات)، وبني ملال خنيفرة(حالة واحدة) .

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات ( 7 حالات)، وحالتين بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهات: الشرق ، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1308 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 12 ألفا و457 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 37 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 593 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و298 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 18،8 في المائة.

(ومع 07/02/2021)