كوفيد-19 : 393 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و437 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 393 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 221 أشخاص، وتسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و437 آلفا و956 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و315 ألفا و804 شخصا، مقابل 24 مليونا و834 ألفا و452 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و169 ألفا و57 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و151 ألفا و29 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (169)، والرباط سلا القنيطرة (118)، ومراكش آسفي (56)، وفاس مكناس (13)، وسوس ماسة (9)، ودرعة تافيلالت (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (8) والشرق (7) وبني ملال خنيفرة (3) وكلميم واد نون (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1950 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 23 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.4 في المائة.

(ومع 02/06/2022)