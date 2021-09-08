(كوفيد-19).. 3930 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 16 مليون شخ

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 3930 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و5459 حالة شفاء و72 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 19 مليون و 620 ألف 474 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 16 مليون و102 ألف و419 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 893 ألف 462 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 840 ألف وحالتين بنسبة تعاف تبلغ 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و296 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (14)، والرباط-سلا-القنيطرة (6)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، والشرق (7)، وفاس-مكناس (2)، ومراكش-آسفي (15)، وبني ملال-خنيفرة (8)، ودرعة-تافيلالت (2)، وسوس-ماسة (8)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وكلميم-واد نون (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1241)، والرباط-سلا-القنيطرة (1089)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (428)، والشرق (339)، وفاس-مكناس (163)، ومراكش-آسفي (157)، وبني ملال-خنيفرة (173)، ودرعة-تافيلالت (61)، وسوس-ماسة (126)، والعيون-الساقية الحمراء (45)، وكلميم-واد نون (39)، والداخلة-وادي الذهب (69).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 2446 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 10.7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 40 ألف 164 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 139، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2039، منها 70 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 39 في المائة.

ومع:08/09/2021