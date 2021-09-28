"كوفيد-19".. 394 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأزيد من 18 مليون و590 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 394 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2548 حالة شفاء و32 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 22 مليون و136 ألف و862 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و590 ألف و596 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 929 ألف و699 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 901 ألف و220 بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و199 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (201)، والدار البيضاء-سطات (80)، والشرق (31)، والداخلة-وادي الذهب (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ومراكش-آسفي (9)، وسوس-ماسة (8)، وفاس-مكناس (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون-الساقية الحمراء (2).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (16)، والدار البيضاء-سطات (8)، والشرق (1)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2545 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 14 ألف و280 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 67 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1081 حالة، منها 552 تحت التنفس الاصطناعي (31 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و521 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، نسبة 20.6 بالمائة.

(ومع 27/09/2021)