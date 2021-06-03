(كوفيد-19) ..395 إصابة جديدة وأزيد من خمسة ملايين و780 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، عن تسجيل 395 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و372 حالات شفاء، وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و781 ألف و207 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و961 ألف و585 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 520 ألفا و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 508 ألاف و210 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9165 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (210)، ومراكش آسفي (51)، وسوس-ماسة (40)، والرباط-سلا-القنيطرة (34)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، والداخلة-وادي الذهب (8)، ودرعة-تافيلالت (7)، وجهة الشرق (5)، وكلميم واد نون (5)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-اخنيقرة (2).

أما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل حالتي وفاة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحالة واحدة بجهة مراكش-آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1430 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 3048 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 204 حالة، 6 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و101 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,5 في المائة.

(ومع 03/06/2021)