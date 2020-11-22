(كوفيد-19).. 3979 إصابة جديدة و3746 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3746 حالة شفاء، و60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 324 ألف و941 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 270 ألف و457 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 83.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5316 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1157)، والرباط-سلا-القنيطرة (757)، وسوس-ماسة (581)،وطنجة-تطوان الحسيمة (491)، والشرق (282)، ومراكش-آسفي (212).

كما تم تسجيل 146 حالة بجهة كلميم-واد نون، و96 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و88 بجهة درعة-تافيلالت، و79 بجهة فاس-مكناس، و56 بجهة بني ملال-خنيفرة، و34 بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 حالة بجهة سوس-ماسة، و9حالات بجهة الشرق، و7 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 حالات بجهة مراكش-آسفي، و4 حالات بجهة درعة تافيلالت، و3حالات بكل من بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة، وحالتين بجهة فاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة كلميم-واد نون .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 894،8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و219 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و471 ألف و935، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 49 ألفا و168 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 186حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 996 حالة، 95 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 435 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 36 في المائة.

(ومع 22/11/2020)