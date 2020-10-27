(كوفيد-19) .. 3988 إصابة جديدة و2784 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2784 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 203 آلاف و733 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 168 ألفا و706 بنسبة تعاف تناهز 82,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3445 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1925)، والرباط-سلا-القنيطرة (587)، وجهة الشرق (422)، وجهة سوس-ماسة (288)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (245)، ومراكش-آسفي (154)، وبني ملال-خنيفرة (125).

كما تم تسجيل 70 حالة بجهة فاس- مكناس، و60 بجهة درعة-تافيلالت، و55 بجهة العيون الساقية الحمراء، و50 بجهة كلميم-واد نونن ثم 7 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 23 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و10 حالات بجهة الشرق، و9 حالات بجهة سوس-ماسة، و7 حالات بكل من جهتي مراكش-آسفي وبني ملال-حنيفرة، وأربع حالات بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، وحالتين بكل من جهتي درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 561 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألفا و792 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و37 ألفا و25 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 31 ألفا و582 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 100 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 766 حالة، 56 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19" فقد بلغ 33,33 في المائة.

(ومع 27/10/2020)